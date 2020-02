‘Roma Dance Award’: al Teatro Orione attesi 500 ballerini da 40 scuole (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – Sono attesi a Roma, al Teatro Orione, 500 ballerini di tutte le eta’ da 40 scuole sparse sul territorio laziale (ma anche in Toscana, Campania e Abruzzo) per partecipare al contest ‘Roma Dance Award’. L’evento, giunto alla sua XIV edizione, e’ organizzato dall’associazione EuDance e ha il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio. A prendere parte alla manifestazione, nella giornata di domani, anche le ‘Farfalle’, le atlete di ginnastica ritmica dell’Aeronautica militare campionesse del mondo. Nella stessa serata si rendera’ omaggio a Manuel Frattini, ballerino e coreografo del musical italiano, recentemente scomparso a soli 54 anni. Infine sara’ assegnato un premio alla carriera ad Andre’ De La Roche, definito “uno dei migliori ballerini jazz al mondo”. Sabato 8 febbraio, invece, ... romadailynews

