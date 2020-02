Rockstar: le azioni di Take-Two calano pesantemente dopo l'addio di Dan Houser (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il co-fondatore e Creative Vice President di Rockstar, Dan Houser, lascerà l'azienda a marzo, "dopo una pausa prolungata partita dalla primavera del 2019", secondo un documento presentato da Take Two. Di conseguenza, le azioni della compagnia sono scese di oltre il 4% dopo le notizie, arrivando al livello più basso dal 9 dicembre."Siamo estremamente grati per il suo contributo", ha scritto Take Two nel documento. "Rockstar Games ha creato alcuni dei mondi di gioco più acclamati dalla critica e di maggior successo commerciale, una community globale di fan appassionati e un team di incredibile talento, che rimane concentrato su progetti attuali e futuri".Leggi altro... eurogamer

