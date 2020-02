RISULTATI IOWA, PRIMARIE USA 2020/ Caucus Dem: Buttigieg vince su Sanders, Biden ko (Di giovedì 6 febbraio 2020) RISULTATI Caucus IOWA, PRIMARIE Usa 2020: clamoroso tilt Democratici, vince Buttigieg su Sanders, disfatta Joe Biden. Ma si attende Bloomberg.. ilsussidiario

you_trend : ?? #IOWA, I PRIMI RISULTATI (62% DEI SEGGI): BUTTIGIEG IN TESTA, SANDERS SECONDO #USA2020 - you_trend : ?????? Con lo spoglio al 97% è testa a testa tra #Sanders e #Buttigieg in #Iowa dopo l'afflusso dei risultati dai segg… - you_trend : ?? #BREAKING #Caucus in #Iowa, il Democratic Party si scusa per il ritardo “inaccettabile” e annuncia che rilascerà… -