Riki vestito a Sanremo 2020 come Jack di Titanic: il look fa discutere FOTO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il look di Riccardo Marcuzzo alla terza puntata di Sanremo 2020: per il pubblico troppo simile a Jack di Titanic Sta facendo parecchio discutere il look che Riccardo Marcuzzi ha sfoggiato alla terza serata del Festival di Sanremo 2020. Quella dove l’ex concorrente di Amici ha reinterpretato con la collega spagnola Ana Mena L’Edera, la … L'articolo Riki vestito a Sanremo 2020 come Jack di Titanic: il look fa discutere FOTO proviene da Gossip e Tv. gossipetv

dylan_calori : RT @Milits22: Riki vestito come un passeggero di terza classe del Titanic. #Sanremo2020 - permalosa01 : RT @yramsng: Comunque Twitter e Instagram sono distanti anni luce. Qui prendiamo tutti sul ridere Riki e come fosse vestito, paragonandolo… - mariluna_jesse : RT @grondoamore: Comunque io l’ho preso in giro ma in realtà mi piaceva un casino com’era vestito Riki #Sanremo2020 -