Riki canta L’Edera con Ana Mena a Sanremo 2020 (video) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Riki canta L'Edera con Ana Mena al Festival di Sanremo 2020. Nella serata Cover del Festival della Canzone Italiana, Riccardo Marcuzzo si esibisce in duetto con la cantante Ana Mena per presentare al pubblico una nuova versione della canzone L'Edera, presentata a Sanremo nel 1958 da Nilla Pizzi e Tonina Torrielli. Riki ha scelto il brano composto da Saverio Seracini e Vincenzo D’Acquisto per la serata delle cover e dei duetti del Festival che quest'anno rende omaggio alla storia di Sanremo attraverso 24 tra le canzoni più significative. Proprio l'entusiasmo di cantare L'Edera ha portato Riki ad un passo dall'esclusione dal Festival di Sanremo. Il cantante, infatti, ha spoilerato il pezzo sui social anticipando ai suoi fan circa 20 secondi di audio salvo poi scoprire che questo è vietato dal regolamento e avrebbe potuto costargli il posto tra i Campioni. Il regolamento del ... optimaitalia

