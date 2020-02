Riccardo Scamarcio: «Sul set ho pensato a mio padre» (Di giovedì 6 febbraio 2020) A Riccardo Scamarcio piace interpretare i cattivi al cinema: da Romanzo criminale a La prima linea, a Lo spietato (targato Netflix). Ora tocca a Il ladro di giorni di Guido Lombardi (nelle sale dal 6 febbraio) in cui l’attore e produttore veste i panni di Vincenzo, «un padre sbagliato», lo definisce Scamarcio, che dopo sette anni di carcere lontano dal figlio Salvo (Augusto Zazzaro), si ritrova a fare un ultimo colpo proprio con l’undicenne. Durante il loro viaggio verso una città del Sud Italia i due impareranno a conoscersi. «Il cinema si diverte a raccontare personaggi estremi perché in loro i sentimenti come l’amore, l’amicizia e il tradimento sono più netti», ci dice Scamarcio, «mi piace vestire i panni dei criminali perché sono più potenti dei buoni e hanno tutto contro». In questo caso si è aggiunta un’ulteriore componente che ha spinto l’attore ad accettare la parte: ... vanityfair

