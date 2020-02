Riccardo Guarnieri SOS a Maria De Filippi | Anticipazioni Uomini e Donne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Riccardo Guarnieri ha lanciato un SOS a Maria De Filippi: solo la padrona di casa di Uomini e Donne potrebbe risolvere l’ennesima crisi tra lui e Ida Platano. Cosa accadrà nella puntata di oggi del trono over? Scopriamo perché torneranno in studio. Le Anticipazioni della puntata di oggi del trono over di Uomini e Donne … L'articolo Riccardo Guarnieri SOS a Maria De Filippi Anticipazioni Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

antonellaa262 : Uomini e Donne, trono over. Dopo la crisi con Ida Platano, Riccardo Guarnieri spiega i motivi del litigio.… - zazoomnews : Uomini e Donne trono over: Riccardo Guarnieri spiega i motivi della crisi [VIDEO] - #Uomini #Donne #trono #over:… - zazoomblog : Uomini e Donne trono over: Riccardo Guarnieri spiega i motivi della crisi [VIDEO] - #Uomini #Donne #trono #over:… -