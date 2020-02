Regeni, i pm italiani: “Non è certo che gli assassini volessero far ritrovare il corpo di Giulio” (Di giovedì 6 febbraio 2020) I pm Michele Prestipino e Sergio Colaiocco: "La morte di Giulio è stata volontariamente inflitta e non conseguenza delle torture. Non è certo che volessero fare ritrovare corpo di Giulio. La strada dove è stato trovato è costeggiata da muraglioni alti 3 metri, per chilometri. Solo il fatto che un camioncino ha forato in quel tratto di strada ha reso possibile individuare il corpo, è stato un fatto fortuito. Se si volesse fare ritrovare o meno il corpo è un fatto non chiaro”. fanpage

