Regeni | i pm alla Commissione d’inchiesta | “L’Egitto non ha ancora risposto alle

Angelino Alfano - la famiglia Regeni chiede di “chiarire i suoi rapporti con l’Egitto” : dalla Farnesina allo studio legale che collabora con gli ex vertici di al-Sisi : “Chiedo che rapporti ha ora Alfano, che ora fa l’avvocato, col suo studio legale con l’Egitto”. Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, il ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio dello stesso anno lungo l’autostrada che dal Cairo porta ad Alessandria, tira in ballo l’ex ministro degli Esteri, Angelino Alfano, parlando di fronte alla commissione parlamentare d’inchiesta ...

Morte Regeni - i genitori alla commissione d’inchiesta : “Se la politica non collabora - la procura non riesce ad andare avanti” : “Se la politica non collabora a costruire un quadro favorevole, la procura di Roma non riesce ad andare avanti”. Paola Deffendi, mamma di Giulio Regeni, intervenendo davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla Morte del giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016 ha chiesto la collaborazione del Parlamento per arrivare alla verità. Il padre, Claudio Regeni, ha parlato delle responsabilità dei due Stati: ...

Quattro anni dalla morte di Giulio Regeni - fiaccolate in tutta Italia. FOTO : Il 25 gennaio 2016 il ricercatore 28enne (CHI ERA ) scompariva al Cairo, in Egitto. Il suo cadavere sarebbe stato ritrovato 9 giorni dopo. Da Roma a Fiumicello, città natale di Regeni, da Torino a Napoli: tante le manifestazioni per chiedere verità sulla sua uccisione

Fiaccolata per Regeni a 4 anni dalla morte per chiedere la verità : Fiaccolate organizzate in molte città per ricordare Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto

Verità per Giulio Regeni : lo striscione sul III Municipio a 4 anni dalla sua scomparsa : Il 25 gennaio del 2016 scompariva a Il Cairo Giulio Regeni. Il ricercatore italiano verrà torturato e assassinato dagli apparati di sicurezza per ragioni ancora del tutto da chiarire, così come da chiarire rimane la catena di comando che ha portato alla sua morte. Oggi il III Municipio di Roma ha affisso uno striscione della campagna "Verità per Giulio", mentre stasera l'appuntamento è per una manifestazione in piazza del Pantheon.Continua a ...

Giulio Regeni - una fiaccolata in tutta Italia a quattro anni dalla sua scomparsa : quattro anni fa Giulio Regeni veniva rapito, torturato e poi ucciso in Egitto. Da quel giorno silenzio, depistaggi e reticenze sono state le caratteristiche di un omicidio tuttora irrisolto e circondato da un alone di mistero. Giulio Regeni era un ricercatore Italiano dell’università di Cambridge e si trovava al Cairo proprio per studiare il ruolo dei sindacati egiziani. Una mattina è uscito di casa per raggiungere piazza Tahrir in occasione ...

Giulio Regeni : a 4 anni dalla morte continua la battaglia per la verità : Il 25 gennaio 2016 moriva Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso a Il Cairo: a quattro anni dall’omicidio, però, non esiste ancora la verità. Il padre Claudio rivela che non è tempo ancora per le degne commemorazioni: occorre una nuova partecipazione più decisa dell’Italia e degli Stati europei nella vicenda. Nel frattempo, però, tutta l’Europa si mobilita per ottenere la verità per un omicidio che non si può ...

Giulio Regeni - a 4 anni dalla morte la verità è al Cairo : ma gli inquirenti non collaborano. E gli affari tra Italia ed Egitto oscurano le indagini : “Presidente, Lei ha l’occasione per dimostrare al mondo che è un uomo di parola: consegni i cinque indagati alla giustizia Italiana, permetta ai nostri procuratori di interrogarli, dimostri al mondo che la osserva che Lei non ha nulla da nascondere”. Un padre, Claudio Regeni, e delle parole scritte lo scorso maggio al presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi e rilette domenica scorsa su Rai 2 durante Che tempo che fa. Parole che sono ...

Giulio Regeni - fiaccolate in decine di città italiane a quattro anni dalla scomparsa. Amnesty : “Parteciperanno anche le scuole” : quattro anni senza Giulio Regeni, ma la memoria dei cittadini italiani che chiedono verità e giustizia per il ricercatore di Fiumicello, scomparso il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita lungo l’autostrada Il Cairo-Alessandria il 3 febbraio, resta viva. Lo testimoniano le decine di fiaccolate organizzate in occasione dell’anniversario della sua scomparsa nelle principali piazze italiane. Gli striscioni gialli con la faccia del ...

Giulio Regeni - a 4 anni dalla scomparsa mancano verità e giustizia : «Ogni mese che passa allontana la speranza di identificare e condannare i responsabili della morte di Giulio Regeni». Lo dice Europanow!, associazione che ha fra i suoi obiettivi la ricerca della verità nel caso del giovane italiano ucciso in Egitto quattro anni fa. Il ricercatore italiano fu trovato senza vita in un fosso il 3 febbraio. La richiesta per il 25 gennaio, giorno della scomparsa di Regeni, è di esporre striscioni e cartelli alle ...

«Giulio fa cose» : a 4 anni dalla sua scomparsa - i genitori di Regeni raccontano il figlio in un libro : «Giulio fa cose». Esce oggi, edito da Feltrinelli, il libro dei genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano di Cambridge assassinato il 25 gennaio del 2016 al Cairo, dove viveva e lavorava a una ricerca sul ruolo dei nuovi sindacati dopo le primavere arabe. Le circostanze della sua scomparsa non sono ancora state chiarite, a causa anche della scarsa collaborazione della procura egiziana e dei depistaggi delle autorità sotto il governo di ...

Uma Thurman da Fazio si commuove per Regeni - ‘sostegno alla famiglia’ : Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Vorrei fare le mie condoglianze alla famiglia Regeni. Spero ci sia giustizia per loro, hanno tutto il mio sostegno”. Così la star di Hollywood Uma Thurman, visibilmente commossa, ospite ieri sera a ‘Che Tempo che fa’ su Rai2. L’attrice ha ascoltato la ricostruzione della vicenda di Giulio Regeni e le parole dei genitori del ragazzo ucciso in Turchia, che erano ospiti del ...

Regeni prima di morire fu torturato dagli 007 egiziani per 7 giorni. Il ricercatore fu colpito con calci - pugni - bastoni e mazze. I pm alla Commissione d’inchiesta : indagini depistate quattro volte : Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto al Cairo tre anni fa, dopo il suo arresto, compiuto da agenti della National security egiziana, fu torturato in più fasi e per giorni, tra il 25 e il 31 gennaio 2016. Indicibili sofferenze che gli causarono fratture e ferite compatibili con calci, pugni e violenti colpi sferrati con bastoni e mazze. Ad affermarlo sono stati il sostituto procuratore, Sergio Colaiocco, e il procuratore capo di Roma, ...

Caso Regeni - il pm alla Camera : «Dall’Egitto quattro tentativi di depistaggio» : Ben quattro depistaggi diversi sono stati messi in atto dagli apparati di sicurezza egiziani dopo la morte di Giulio Regeni. L’ha spiegato oggi, 17 dicembre, il sostituto procuratore di Roma, Sergio Colaiocco, ascoltato assieme al procuratore di Roma, Michele Prestipino, dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del ricercatore italiano. «Prima di tutto – ha spiegato il magistrato – l’autopsia svolta al Cairo ...