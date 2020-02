Raccontami di un giorno perfetto: il trailer del film con Elle Fanning (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elle Fanning e Justice Smith sono i protagonisti del film Raccontami di un giorno perfetto, di cui Netflix ha condiviso il trailer. Raccontami di un giorno perfetto, di cui è stato condiviso il primo trailer, è il nuovo film Netflix con protagonista Elle Fanning in arrivo in streaming dal 28 febbraio. Il video regala le prime sequenze dell'adattamento del romanzo mostrando l'incontro tra i due giovani protagonisti e l'evolversi del loro rapporto, in grado di aiutare entrambi, alle prese con le ferite legate al proprio passato. I protagonisti di All the Bright Places - Raccontami di un giorno perfetto saranno Elle Fanning, impegnata anche come produttrice, e Justice Smith, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Liz Hannah (The Post). Haley ha ... movieplayer

