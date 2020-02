Question time di Conte, il premier in Aula parla di Mes e la Lega protesta con uno striscione: “Dal pacchetto al pacco”. Seduta sospesa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Durante il Question time con il premier Giuseppe Conte in Aula, nel quale il premier era chiamato a riferire di numerosi argomenti tra cui il reddito di cittadinanza e il meccanismo europeo di stabilità, i senatori della Lega hanno mostrato uno striscione con la scritta ‘Mes: dal pacchetto al pacco’. La seduta è stata sospesa per alcuni minuti dalla presidente Maria Elisabetta Casellati. Il premier era intervenuto rispondendo a una domanda sull’accesso dei documenti dell’Eurogruppo. Per tutto il tempo delle interrogazioni i senatori hanno tenuto in mano matite a forma di Pinocchio fingendo di scrivere o mostrandole. L'articolo Question time di Conte, il premier in Aula parla di Mes e la Lega protesta con uno striscione: “Dal pacchetto al pacco”. Seduta sospesa proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

