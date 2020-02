Quel giorno in cui…Serbia-Tunisia entrò nella storia: il rigore più ripetuto di sempre [VIDEO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Olimpiadi di Atene 2004. Una manifestazione ricordata per tante cose. Non solo le 32 medaglie italiane, con 10 ori (tra cui Quello storico di Andrea Benelli), ma anche un episodio curioso accaduto durante il torneo olimpiaco di calcio. E’ il 17 agosto, si gioca Serbia-Tunisia. A 10 minuti dalla fine le due squadre sono sull’1-1 ma i nordafricani hanno l’occasione di tornare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro. Mohammed Jedidi sistema la palla sul dischetto, di fronte il portiere Nikola Milojević. L’arbitro tahitiano Charles Ariiotima decide però di prendersi la scena e di far entrare Quel penalty di diritto nella storia del calcio. Caos Psg, troppi galli a cantare e non si fa mai giorno: da Mbappé a Neymar, solo la Champions può salvare Tuchel Preparatevi perché accade l’impensabile. Un misto di stupore e divertimento ... calcioweb.eu

trash_italiano : NON DIRGLI MAI CHE SIAMO STATI A LETTO PER UN GIORNO INTERO E LA PAURA DI QUEL TEMPORALE COME CI STRINGEVAAAAAAAA #Sanremo2020 - trash_italiano : RICORDO ANCORA QUEL GIORNO DEL PRIMO BACIO A NAPOLIIIIIIIIII #Sanremo2020 - SerieA : Il 5 Febbraio di 70 anni fa, la #SerieATIM entrava nelle case degli appassionati: Juventus-Milan fu la prima gara a… -