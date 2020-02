Pussycat Dolls ecco il nuovo singolo React (video, traduzione, testo) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le Pussycat Dolls sono tornate dopo 10 anni d’assenza! Si chiama React il nuovo singolo delle Pussycat Dolls, un ritorno attesissimo di una delle girlband più di successo dello scorso decennio. Nicole Scherzinger e compagne hanno deciso di presentare un brano uptempo, che dal primo ascolto ci ha subito fatti saltare dalla sedia! Davvero un pezzo Pop completo ed avvincente, che sicuramente sarà accompagnato da un video super sexy delle Dolls. ecco l’audio di React della Pussycat Dolls il brano é già stato mandato in premiere in Oceania, e sarà disponibile su Spotify tra poche ore anche alle nostre latitudini. In Nuova Zelanda si é già piazzata in top 10 alla numero 7. ecco il testo di React delle Pussycat Dolls Verse 1 When I get messed up at the party I make a scene and get upset But when I wake up in the mornin’ You bring me breakfast in bed and act like ... rnbjunk

SabatinoAlberto : Il nuovo singolo delle Pussycat Dolls è tutto ciò che volevo da loro - brenrdha : e continua sendo nicole e pussycat dolls kkk - inarteziogio : Le Pussycat Dolls non potevano venire a Sanremo? -