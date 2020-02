Psicosi coronavirus, a Bologna aggredito bimbo italo-cinese di 11 anni: “È razzismo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'episodio è avvenuto a Bologna e a raccontarlo è stato proprio il sindaco del capoluogo dell'Emilia Romagna, Virginio Merola .Per il sindaco si tratta di "un'aggressione teppistica a sfondo razzista da parte di alcuni ragazzi che hanno insultato e spintonato il bambino colpevole solo di avere origini cinesi" fanpage

matteosalvinimi : Per la signora Raggi io “speculo e alimento la psicosi” sul coronavirus. Anche in questo caso quindi è… - VanityFairIt : Sono cinquantamila gli animali domestici che rischiano la vita a Wuhan, lasciati soli da padroni mai più rientrati… - LaStampa : La testimonianza di un imprenditore italiano a Pechino: «Sui trasporti pubblici, sul treno, in aeroporto e sulla me… -