Primo italiano positivo al Coronavirus. E’ uno dei 56 rientrati da Wuhan (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il bollettino medico dell’ospedale Spallanzani sulle condizioni dell’italiano ricoverato: “Sta bene”. Gli accertamenti confermano il Coronavirus. ROMA – Nella serata di giovedì 6 febbraio 2020 l’ospedale Spallanzani ha emesso il Primo bollettino medico sulle condizioni dell’italiano ricoverato per sintomi simili al Coronavirus. “Le certezze – fanno sapere dal nosocomio – non le abbiamo con gli accertamenti che sono ancora in corso. Il paziente ha qualche linea di febbre ma in generale è in buone condizioni“. Poche ore dopo, però, arriva la conferma: il paziente è stato contagiato dal virus. Possibile nella giornata di domani ulteriori controlli sugli altri connazionali per verificare altri possibili casi. Governo pronto ad inserire nel Milleproroghe un fondo per lo Spallanzani Il lavoro dello ... newsmondo

Agenzia_Ansa : C'è un primo italiano positivo al #coronavirus FLASH -