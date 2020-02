Primo italiano positivo al coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) AGGIORNAMENTO - Il Primo italiano positivo al coronavirus è uno dei 56 connazionali rimpatriati da Wuhan e posti in quarantena nella città militare della Cecchignola a Roma. A comunicare l’esito degli accertamenti è stato l'Istituto Superiore di Sanità. L’uomo positivo ai test è ora ricoverato allo Spallanzani di Roma: presenta un modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale.coronavirus, accertamenti su un italiano tornato da Wuhan. Trasferito dalla Cecchignola allo SpallanzaniTra i 56 italiani che sono rientrati da Wuhan e sono in osservazione nella città militare alla Cecchignola c'è un caso sospetto. Il ministero della Salute ha fatto sapere che i medici hanno deciso di sottoporre una di queste persone a ulteriori accertamenti e per questo sarà trasferita all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, dove sarà messa in isolamento. In pratica, le analisi ... blogo

