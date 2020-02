Prescrizione, si spacca la maggioranza: Italia viva dice no al “lodo Conte bis” (Di venerdì 7 febbraio 2020) «Si assumeranno la responsabilità del no». Il commento laconico è del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: al termine del vertice di maggioranza sul tema della riforma della giustizia penale, non è stato trovato un accordo con Italia viva, da sempre contraria all’abolizione della Prescrizione. Nonostante la spaccatura non sia stata sanata, lunedì 10 febbraio la riforma del processo penale dovrebbe comunque arrivare in Consiglio dei ministri. «Italia viva nel momento in cui andremo in Parlamento si prenderà le sue responsabilità – spiega il guardasigilli -. Da parte mia non c’è stata alcuna rigidità. Viene il momento in cui dal mio punto di vista si deve accettare che ci sono tre forze politiche che hanno accettato l’accordo e una no. E non si dica che non c’è stato dialogo o coinvolgimento, credo che siamo all’ottavo vertice». Le tre forze ... open.online

