Prescrizione, Renzi contro tutti: accordo Pd-M5s ma senza Italia Viva, governo spaccato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Matteo Renzi e Italia Viva spaccano la maggioranza sulla Prescrizione: nel vertice di maggioranza è stato trovato l'accordo sul lodo Conte bis tra Movimento 5 Stelle, Pd e Leu. Ma senza Italia Viva, che non si accoda agli altri partiti di governo sulla Prescrizione. A comunicarlo è il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che non risparmia critiche a Iv. fanpage

Mov5Stelle : Renzi minaccia di far cadere il Governo sulla #prescrizione. Un atteggiamento arrogante e irrilevante. La politica… - Mov5Stelle : C'è chi, come Renzi, sulla prescrizione cambia idea a seconda delle convenienze e poi c'è il MoVimento 5 Stelle.… - FMCastaldo : Se #Renzi mettesse un quarto delle energie che spende per la sovraesposizione mediatica in propositività e lavoro,… -