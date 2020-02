Prescrizione, pasticcio di secondo grado per mettere alle strette Renzi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il settimo vertice notturno sulla famigerata Prescrizione si conclude alle 10 della sera, dopo oltre un’ora e mezzo di confronto, con un accordo che sa ancora di pasticcio fra Pd, LeU e M5S. E con la certificazione che non esiste più una maggioranza sulla giustizia. E’ una fumata nera perché i Renziani di Italia Viva si sfilano, dicono no a qualsiasi soluzione prima ancora sedersi al tavolo facendo filtrare un dispaccio che suona più o meno così: “La nostra unica proposta è il lodo Annibali, vale a dire la sospensione della legge Bonafede. Prendere o lasciare”. Il livello di drammatizzazione nel corso della giornata è tale che a un certo punto della sera, poco prima dell’inizio dei telegiornali delle 20, sembra quasi che il vertice possa saltare. Salta o non salta?, è la domanda che tutti si pongono davanti a ... huffingtonpost

