Prescrizione: maggioranza lavora a mediazione, incognita Iv’ (2) (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Adnkronos) – Conte di Leu oggi ha parlato della sua proposta ad un convegno a Salerno dal titolo ‘Riforma delle Prescrizione. Quale futuro?’. ”L’obiettivo di sistema, che è alla base della mia proposta di legge sulla Prescrizione, è la ricerca della più alta sintesi per garantire la certezza della pena e i diritti dell’imputato”. Di qui, il “nostro lodo -continua Conte- che ancora la sospensione della Prescrizione alla doppia sentenza di condanna: una proposta che si conforma come una mediazione di sistema, di là dalla polemica politica. Sarebbe, perciò, un grave errore opporre un no pregiudiziale o un rinvio in bianco, a meno che non si voglia arrivare una rottura gravida di conseguenze politiche”.L'articolo Prescrizione: maggioranza lavora a mediazione, incognita Iv’ (2) CalcioWeb. calcioweb.eu

ManlioDS : #ForzaItalia #Lega #IV e mezzo #PD vogliono cancellare la blocca #prescrizione di #Bonafede ma per farlo devono app… - beneventoapp : Prescrizione: maggioranza lavora a mediazione, incognita Iv’ (2): (Adnkronos) - Conte di Leu oggi ha parlato della… - MauroBenetti6 : RT @CastellinoLuigi: Se il giorno che il ministro Bonafede porterà in aula il blocco della prescrizione e questo non venisse approvato si d… -