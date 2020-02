Prescrizione, in CdM accordo Pd-M5s. Si sfila Italia Viva: col voto segreto, governo a rischio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fumata nera nel vertice a Palazzo Chigi sulla Prescrizione. M5s, Pd e Leu siglano un accordo sul cosiddetto "lodo Conte bis" (o Conte-Leu). Ma Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ribadisce il no e fa sapere agli alleati che non sosterrà questa mediazione. "Iv si assumerà le sue responsabilità", liberoquotidiano

