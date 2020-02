PRESCRIZIONE | FUMATA NERA GOVERNO Renziani vs Bonafede | Sì solo a rinvio

Giustizia - fumata nera su PRESCRIZIONE. Annibali (Iv) : “Lodo Conte incostituzionale”. Ma il Pd : “Non lo è”. E Verini assicura : “Fatti passi avanti” : Scontro a Palazzo Chigi durante il nuovo vertice sulla Giustizia. Ancora una volta a tenere banco è il tema della prescrizione. Il ‘Lodo Conte’ è prima bocciato da Matteo Renzi in radio, mentre il vertice era in corso, e poi ribadito dalla deputata di Italia Viva, Lucia Annibali, al termine fuori da palazzo Chigi: “Se rimane così per noi apre a profili di incostituzionalità”. Di opinione opposta è il Partito Democratico ...

