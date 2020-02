Prescrizione, Carfagna su La7: “Italiani favorevoli allo stop? Colpa delle fake news sui social”. E difende Berlusconi su leggi ad personam (Di giovedì 6 febbraio 2020) “La maggioranza degli italiani è favorevole allo stop alla Prescrizione dopo la sentenza di primo grado? Credo che agli italiani troppo spesso si raccontino delle fake news, soprattutto attraverso i social. Ad esempio, il reato di corruzione in atti giudiziari che si prescrive in 33 anni: bisogna vedere se gli italiani su questo sono informati o no”. Così, a “Otto e mezzo”, su La7, la deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, commenta il sondaggio di Demopolis, secondo cui il 54% degli italiani è favorevole al blocco della Prescrizione. La parlamentare definisce falsi miti” quelli per cui “i processi si prescrivono per l’intervento della tagliola della Prescrizione”, ma la conduttrice Lilli Gruber obietta: “Berlusconi con le leggi ad personam non ha aiutato a realizzare una riforma della giustizia”. “Lì apriamo un ... ilfattoquotidiano

CastellinoLuigi : RT @MPenikas: FQ: Prescrizione, Carfagna su La7: “Italiani favorevoli allo stop? Colpa delle fake news sui social”. E difende Berlusconi s… - Noovyis : (Prescrizione, Carfagna su La7: “Italiani favorevoli allo stop? Colpa delle fake news sui social”. E difende Berlus… - TutteLeNotizie : Prescrizione, Carfagna su La7: “Italiani favorevoli allo stop? Colpa delle fake news sui… -