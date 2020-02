Prescrizione: Bonafede, ‘trovato punto equilibrio importante’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Nel momento in cui si stabilisce che dopo il primo grado c’è l’interruzione, ma se sei assolto in secondo grado, dunque innocente, recuperi i tempi di Prescrizione -sempre con la possibilità di svolgere il grado in Cassazione- credo si sia raggiunto un punto di equilibrio importante”. Lo afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del vertice di maggioranza sulla riforma del processo penale.L'articolo Prescrizione: Bonafede, ‘trovato punto equilibrio importante’ CalcioWeb. calcioweb.eu

davidefaraone : Caro #Bonafede, non è #Salvini che scrive i testi a noi, sei tu che hai scritto la legge sull’abolizione della… - ManlioDS : #ForzaItalia #Lega #IV e mezzo #PD vogliono cancellare la blocca #prescrizione di #Bonafede ma per farlo devono app… - davidefaraone : #Bonafede ha poche idee e molto confuse: i testi a noi di #ItaliaViva li scrivono i cittadini che vogliono una… -