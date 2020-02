Premier League, il mercato terminerà il 1° settembre come nel resto d’Europa (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Premier League si allinea con gli altri campionati europei: il mercato dei club inglesi terminerà il 1 settembre Il calciomercato in Premier League terminerà il 1° settembre. La decisione è ufficiale dopo la votazione dei club, espressa nei precedenti incontri. La Premier League, quindi, si allineerà con i con gli altri mercati europei. La chiusura della sessione estiva di mercato in Inghilterra è fissato quindi per il 1° settembre alle 17.00 (ora locale). Leggi su Calcionews24.com calcionews24

marcoconterio : ?? La prossima Premier League inizierà l'8 agosto ma il #calciomercato terminerà il 1 settembre. @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #PremierLeague, marcia indietro sul mercato Cambia la data di chiusura della finestra estiva 2020 - GenovaOn : I club della Premier League votano per tornare alla tradizionale finestra di trasferimento estiva… -