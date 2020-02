Ponte Morandi, Benetton si dissocia da Toscani e rescinde il contratto con il fotografo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lavinia Greci Dopo le sue parole al programma radiofonico di Radio Uno, il gruppo interrompe la collaborazione con l'artista. Che si è detto distrutto: "Ho vergogna persino a scusarmi" Qualche giorno fa, ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora, su Radio Uno, Oliviero Toscani riferendosi al Ponte Morandi di Genova, aveva detto: "Ma a chi interessa che caschi un Ponte, ma smettiamola". La frase, che ha suscitato l'indignazione di conduttori e ascoltatori, aveva infastidito anche i parenti delle vittime, che nel crollo dell'agosto del 2018 hanno perso la vita. In queste ore, Benetton Group, con il suo presidente, Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni del celebre fotografo in radio, prende atto dell'impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo. La decisione dei Benetton In una nota a firma ... ilgiornale

