Politano: «All’Inter periodo molto felice. Gattuso? Tanto pallone, non come Conte…» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss rilasciando le prime parole da nuovo giocatore del Napoli Matteo Politano ha parlato a Radio Kiss Kiss rilasciando le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Napoli. Ecco cosa ha detto l’esterno offensivo. NAPOLI – «Nel 4-3-3 riesco ad esprimermi al meglio e sono quindi contento di avere scelto il Napoli. Un mese fa c’è stato un timido approccio di Giuntoli, ma non pensavo di approdare così presto in Campania. Contro l’Inter ho visto un bel Napoli, condannato da due errori. Nelle ultime gare mi è sembrata una squadra in forte ripresa. C’è un bel gruppo, mi ha accolto benissimo. Lo stadio è bello, i tifosi sono caldissimi: mi piace l’ambiente partenopeo. Spero di far bene, tornare a giocare a grandi livelli. All’Inter feci bene lo scorso anno, vorrei ripetermi qui». Gattuso – ... calcionews24

