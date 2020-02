Phil Spencer ha provato il nuovo gioco di The Initiative (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il macchinario Xbox Game Studios è già in esecuzione alla massima velocità. Avremo già i primi risultati questo 2020, quando arriveranno sul mercato giochi come Bleeding Edge, Halo Infinite, Gears Tactic o Ori and The Will of the Wisp. Ma il futuro è ancora più promettente, come si intuisce da Project Mara o Hellblade II di Ninja Theory, senza dimenticare il nuovo progetto di The Initiative.Ed è proprio quest'ultimo studio creato da Microsoft che questa notizia si incentra. Nei giorni scorsi infatti il boss di Xbox Phil Spencer ha avuto l'occasione di visitare The Initiative e provare il loro nuovo gioco. Nel tweet postato da Drew Murray, director dello studio, si legge: "Siamo stati fortunati, Phil Spencer è venuto in visita nel nostro studio per fare un tour e parlare del futuro di Xbox e soprattutto ha usato un controller per provare il nostro nuovo gioco!".In questo modo, possiamo ... eurogamer

