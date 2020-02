Pesta cancelliere che difende una donna: fermato gambiano (Di giovedì 6 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero aveva spintonato e preso a schiaffi una donna: l'intromissione del cancelliere, intervenuto prontamente per contattare le forze dell'ordine, lo aveva fatto montare su tutte le furie. Pestato dal malvivente, l'italiano era finito in ospedale con 40 giorni di prognosi Era intervenuto in difesa di una donna, presa a schiaffi in mezzo alla strada da un extracomunitario nelle vicinanze del tribunale penale di Perugia presso cui si stava recando per prendere servizio, e per questo motivo il cancelliere era stato barbaramente Pestato a sangue dallo stesso individuo, finendo in ospedale con seri traumi. Finalmente, dopo giorni di incessanti ricerche, il responsabile è stato individuato e tratto in arresto grazie ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Perugia: si tratta di un uomo di nazionalità gambiana, ora accusato di lesioni ... ilgiornale

Pesta cancelliere Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pesta cancelliere