Perché il treno deragliato a 290 km all'ora non ha provocato una strage (Di giovedì 6 febbraio 2020) La prima vettura del treno dell’alta velocità che è deragliato questa mattina in provincia di Lodi “si è staccata dal resto del convoglio per i sistemi di sicurezza e ha proseguito la corsa”, questa ”è stata una fortuna nel dramma perchè altrimenti c’era il rischio che anche il resto del treno avesse lo stesso impatto tremendo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo un sopralluogo sull’evento. Si è trattato quindi di un “distacco per sistemi di sicurezza”.Non appena è avvento il deragliamento del treno Frecciarossa all’altezza di Lodi sono scattati tutti i sistemi di sicurezza dell’alta velocità, bloccando i treni che stavano viaggiando in quel momento. In particolare, un altro convoglio era partito da Milano 10 minuti dopo il 9595 ... huffingtonpost

