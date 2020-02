Pd: domani Direzione, per presidenza ipotesi amministratrice (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Nicola Zingaretti riunirà domani la Direzione Pd. Ci sarà, o almeno viene dato tra i presenti, anche Stefano Bonaccini, reduce dalla vittoria in Emilia Romagna. E parte proprio da quel successo l’analisi che farà il segretario. Sul Pd, sulle prossime sfide alle regionali, sul governo e sull’azione dell’esecutivo sui cui dem spingono perchè ci sia un’accelerazione. “Si passa dalle parole ai fatti o il governo si indebolisce”, ha rimarcato stamattina Zingaretti in radio.“Una grande alleanza che vuole salvare il Paese non si arena nella polemica quotidiana… fermare le destre non significa spaventare le persone di Salvini, vuol dire dimostrare che si può fare molto meglio di quando lui governa”, ha sollecitato il segretario dem che ha ribadito come Giuseppe Conte sia “un punto di riferimento ... calcioweb.eu

