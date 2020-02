Pd: domani Direzione, per presidenza ipotesi amministratrice (2) (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Adnkronos) – Non dovrebbe invece essere varata domani la nuova segreteria unitaria con Base Riformista. “Non credo”, risponde un big di Br. Ci sarebbe ancora qualche dettaglio irrisolto. Poi c’è il tema congresso. Subito dopo le regionali, Zingaretti aveva lasciato intendere tempi non brevissimi visto il referendum e le elezioni regionali e amministrative di primavera. Tuttavia, in ambienti dem, molti scommettono sulla volontà del segretario di stringere i tempi, magari prima delle regionali.Zingaretti non ha accennato mai in modo esplicito a questa ipotesi. Lo ha fatto il vicesegretario Andrea Orlando di recente in un’intervista. Se effettivamente fosse questa la volontà, potrebbe aprire qualche frizione all’interno del Pd. Anche nella maggioranza, in Areadem. Base Riformista già quando a metà gennaio Zingaretti su Repubblica aveva anticipato ... calcioweb.eu

