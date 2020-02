Pattinaggio artistico, Rika Kihira avanti dopo lo short femminile ai Four Continents, Tennell insegue (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si è conclusa con lo short program individuale femminile la prima giornata dei Four Continents 2020, prestigiosa competizione internazionale di Pattinaggio artistico riservata alla nazioni extraeuropee quest’anno in scena in Corea Del Sud, precisamente presso la Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul. Rispettando le regole del pronostico a portarsi al comando della classifica è stata la favorita Rika Kihira, tornata con un layout più competitivo rispetto alla prima parte di stagione. Il talento nipponico infatti, dopo aver atterrato un ottimo triplo axel e aver eseguito la combinazione triplo flip/triplo toeloop ha rispolverato nuovamente il triplo lutz, ben atterrato in zona bonus. Grazie alla prestazione positiva e al miglior riscontro (seppur risicato) sulle componenti del programma l’allieva di Mie Hamada ha ottenuto nel segmento il punteggio di 81.18 (46.16, 35.02), ... oasport

