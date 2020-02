Patenti e incidenti: meno bocciati e più sinistri, il paradosso dell’Italia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Patenti e incidenti, lo strano caso dell’Italia. Un paradosso difficile (ma non impossibile) da spiegare. Ma servono più controlli. Patenti e incidenti, i numeri in Italia mostrano un paradosso. Avevamo già analizzato in precedenza la tendenza, che si registra soprattutto nel Sud Italia, a promuovere all’esame della patente. L’elevato numero di incidenti suggerisce però che forse non siamo così bravi al volante come vorrebbero dimostrare i numeri. Sintetizzando i risultati dell’analisi, possiamo osservare come sia diminuito nel corso degli anni il numero degli esaminandi bocciati all’esame della patente e come siano aumentati gli incidenti stradali. Prima di procedere con l’analisi però è bene sottolineare come gli incidenti siano causati in gran parte dalla distrazione, dal superamento del limite di velocità, dal mancato rispetto delle norme ... newsmondo

massidanu : @mr_pac @NDroghe @A_5170 @Claudio38748087 @matteosalvinimi @MinisteroSalute Non ha capito che la gente non si ferma… -