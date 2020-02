Parmitano in viaggio verso la Terra: come seguire la diretta del rientro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo 201 giorni trascorsi nello spazio l'astronauta italiano Luca Parmitano sta rientrando sulla Terra. La navetta Soyuz, sulla quale è in compagnia dei colleghi Christina Koch Aleksandr Aleksandrovič Skvorcov, si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale poco prima delle 07:00; l'atTerraggio è previsto alle 10:14 ora italiana in Kazakistan. fanpage

