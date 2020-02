Parma, nuovo incendio del marocchino: altri 3 poliziotti in ospedale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Federico Garau Lo straniero, appena tre giorni fa, aveva dato alle fiamme degli oggetti nella sua cella poi, bloccato, aveva aggredito e ferito 8 degli agenti intervenuti. Ieri mattina, nella sua nuova cella, un nuovo episodio: incendio appiccato nel bagno e 3 agenti intossicati finiscono in ospedale Era balzato agli "onori" della cronaca appena lo scorso lunedì 3 febbraio, sempre nel carcere di Parma, tentando di rinchiudersi all'interno della propria cella per impedire agli agenti di polizia penitenziaria di servizio di accedervi e fermare la sua forma di protesta. Dopo di che, aveva cercato di dare fuoco ad alcuni oggetti di uso quotidiano e suppellettili accumulandoli in un angolo della stanza. Bloccato dai poliziotti, accorsi sul posto per evitare che il piano progettato dal detenuto potesse realizzarsi, li aveva poi aggrediti con violenza, mandandone ben 8 al pronto ... ilgiornale

