Parità di congedo a mamme e papà: 164 giorni ciascuno. La svolta finlandese di Sanna Marin (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il nuovo governo finlandese ha annunciato l’intenzione di concedere a tutti i genitori lo stesso periodo di congedo parentale, nel dichiarato tentativo di convincere i padri a trascorrere più tempo con i loro figli.Mantiene la parola data la giovane premier Sanna Marin che aveva promesso passi nuovi sulla strada dell’uguaglianza di genere in Finlandia, Paese che studi recenti hanno già promosso come uno dei migliori dove trasferirsi con la famiglia. Lo riferisce la Bbc.Con il nuovo congedo parentale l’indennità versata aumenterà così fino a un totale di 14 mesi, l’equivalente di 164 giorni di congedo per genitore.Il ministro della Salute e degli affari sociali Aino-Kaisa Pekonen ha detto ai giornalisti che la decisione fa parte di “una radicale riforma delle prestazioni familiari” che era già iniziata, con ... huffingtonpost

