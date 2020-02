Paolo Bonolis sta male? Debole e senza voce ad Avanti un Altro! (Di giovedì 6 febbraio 2020) In una delle ultime puntate andate in onda di Avanti un Altro!, Paolo Bonolis ha fatto preoccupare i suoi fan. In tanti si sono accorti infatti che il conduttore sta male. Il timoniere della trasmissione in prima serata di Canale 5, si è presentato senza voce e visibilmente Debole durante la conduzione del programma. Segni che hanno fatto temere per il suo stato di salute. A parlare delle sue condizioni è stato infine lo stesso Paolo Bonolis che ha ammesso di non sentirsi bene. Il conduttore di Avanti un Altro! ha cercato di tranquillizzare i suoi fan, che tuttavia si sono preoccupati molto vedendo Paolo Bonolis fortemente indebolito. Il simpatico conduttore, con il suo solito fare ironico, ha cercato di smorzare i toni e scherzando ha parlato del suo attuale stato di salute. Paolo Bonolis provato durante Avanti un Altro! Pare infatti, secondo quanto ha riferito lo stesso Paolo ... velvetgossip

