Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il collegiale di Trieste. Il Setterosa si prepara al Preolimpico (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il CT del Setterosa, Paolo Zizza, ha diramato le convocazioni per il collegiale di Trieste, che scatterà domenica 9 febbraio, e che segnerà il lungo avvicinamento della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile al Preolimpico da disputarsi proprio nella città friulana dall’8 al 15 marzo. I posti ancora in palio per i Giochi sono due e le azzurre saranno chiamate ad una difficile impresa, con le principali avversarie che saranno Olanda, Grecia ed Ungheria. Nelle 18 prescelte ci sono le 13 che hanno preso parte all’Europeo più Domitilla Picozzi, Giulia Viacava, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini e Caterina Banchelli. LE convocate PER IL collegiale DI Trieste Elisa Queirolo, Agnese Cocchiere (Plebiscito Padova) Giulia Gorlero, Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Rosaria Aiello, Giulia Emmolo, Arianna Garibotti, Giulia Viacava (Ekipe Orizzonte) Loredana Sparano, Silvia Avegno, ... oasport

