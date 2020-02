Palermo: operazione Polizia municipale, rimosse sette carcasse di motocicli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – La Polizia municipale di Palermo nell’ambito delle attività volte alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e al decoro urbano, ha avviato un’operazione finalizzata alla rimozione e allo smaltimento dei mezzi abbandonati nel territorio cittadino. Nel corso della settimana gli agenti del nucleo controlli ambientali hanno rimosso 7 carcasse di motocicli/ciclomotori che si trovavano agli argini del fiume Oreto e hanno effettuato 50 accertamenti di auto abbandonate nella zona dell’Albergheria, utilizzate spesso come deposito di cianfrusaglie da mettere in vendita. Dieci di queste sono già state rimosse e 5 sono già in lista per la Rap che provvederà alla loro rimozione.Sei delle carcasse dei mezzi a due ruote si trovavano all’altezza di via Stazzone, l’altro mezzo si trovava sul letto del fiume, sotto il ... calcioweb.eu

