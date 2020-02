Palazzolo, vigile si toglie la vita: Procura apre inchiesta per istigazione al suicidio (Di giovedì 6 febbraio 2020) È stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio in merito alla morte di Gian Marco Lorito, l'agente di polizia locale in servizio a Palazzolo sull'Oglio che si è tolto la vita martedì 4 febbraio con la pistola d'ordinanza. Il 43enne era stato vittima di insulti e offese sui social per aver parcheggiato l'auto in un posto riservato ai disabili. milano.fanpage

