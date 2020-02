"Pagata per non lavorare": il tribunale condanna Sky (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'aspettativa retribuita, cioè il "ti pago per non lavorare" configura un comportamento non benevolo: lo spiega in... today

infoitinterno : Palermo, carabinieri svelano piani di omicidio: 'Volevano uccidere per partita di droga non pagata' - Today_it : Pagata per non lavorare: il tribunale condanna il datore di lavoro 'non benevolo' - _ideasneverdie : RT @xhugmematt: tre anni (se fila tutto liscio bene) di studio per partecipare ad una 'simpatica iniziativa' e venire pagata in cornetti ma… -