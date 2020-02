Otto Ricci Rimangono Orfani e si Rifiutano di Mangiare, ma La Gatta Muska Diventa La Loro “Mamma” (Di giovedì 6 febbraio 2020) La perdita della mamma è sempre un trauma per un bambino, anche se si tratta di animali. Ne sanno qualcosa Otto piccoli Ricci, rimasti Orfani di madre a causa di un incidente. Presi in carico da uno zoo in Russia, i cuccioli si sono rifiutati di Mangiare e a nulla sono valsi tutti i tentativi degli impiegati del parco. Finché un giorno hanno trovato la soluzione: far allattare i piccoli Ricci da Muska, una Gatta. Grazie al contatto con un’altra “mamma”, i cuccioli di Riccio hanno ricominciato a Mangiare e presto si sono resi indipendenti. Il video che immortala questo momento dolcissimo è presto Diventato virale. youreduaction

