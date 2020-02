Ostia, tensione M5s-Lega in Municipio: “Scappate davanti alla legalità”. Raggi: “Leghisti contrari ad abbattimento del ‘lungomuro'” (Di giovedì 6 febbraio 2020) tensione al Consiglio municipale di Ostia tra Lega e M5s sul Piano di utilizzo degli arenili. L’obiettivo del Movimento 5 stelle è l’abbattimento del noto “lungomuro” del litorale romano, che nelle intenzioni degli amministratori dovrebbe lasciare posto ad alternative meno impattanti come, si è detto in passato, passerelle. “I consiglieri di Lega e centrodestra hanno bloccato i lavori in aula. Salvini e i suoi sono contrari all’abbattimento del ‘lungomuro’ che, da anni, impedisce ai cittadini di poter godere liberamente del proprio mare. Sono a favore di quelli che per decenni hanno garantito uno scempio. Sono a favore del cemento, del lungomuro, della speculazione privata” è l’accusa rivolta dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Proprio oggi il leader della Lega è stato in visita a Ostia e ha attaccato la prima cittadina: ... ilfattoquotidiano

