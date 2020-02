Oscar, Scarlett Johansson e gli altri attori che hanno ricevuto 2 nomination nello stesso anno (Di giovedì 6 febbraio 2020) Essere uno dei migliori Avengers non è abbastanza per Scarlett Johansson , quindi, oltre ad aver accettato di fare un film stand-alone per il suo personaggio Marvel (Black Widow), nel 2019 si è impegnata anche in due ruoli drammatici per ricordarci che è una delle migliori attrici della sua generazione. Grazie a questa scelta, ora è una dei pochi attori che sono riusciti a ricevere due nomination per un Oscar due volte nello stesso anno. Prima del 2020, Scarlett Johansson non era mai stata nominata per un Oscar in nessuna categoria (nonostante avesse fatto film come Lost in Translation e La ragazza con L'orecchino di perla in cui ha fatto un lavoro perfetto), ma ora, con Storia di un matrimonio, in cui interpreta una donna che sta per porre fine al rapporto con suo marito, e Jojo Rabbit, la commedia satirica di Taika Waititi che critica il nazismo, ha raggiunto ... gqitalia

