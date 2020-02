Ornella Vanoni se ne frega: sul palco di Sanremo sale con i jeans e vince la gara di stile (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ma quanto è bella Ornella Vanoni a 85 anni sul palco della terza serata di Sanremo con i jeans? La cantante arriva all'Ariston per affiancare nella serata dei duetti Alberto Urso e per l'occasione non indossa un sontuoso abito da sera e neanche un romantico abito con tulle e merletti, Ornella se ne frega, lascia a casa i vestiti da principessa per indossare un paio di jeans e vince la gara di stile perché ha personalità da vendere. fanpage

trash_italiano : ALBERTO URSO SUL PODIO SOLO PER AVER SCELTO ORNELLA VANONI NEL DUETTO. #Sanremo2020 - _the_jackal : Quest anno Ornella Vanoni sembra in gran forma. #Sanremo2020 - MarioManca : Datemi una Ornella Vanoni a ogni anno del Festival e io sono felice. Pure se sbaglia l'attacco e non legge bene il… -