Olio ritirato dal mercato, l’allerta del RASFF: contiene sostanze cancerogene, non consumare [MARCHIO E INFO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’allerta nazionale in Italia non è ancora arrivata, ma in via preventiva il Sistema rapido di allerta comunitario (RASFF), nei giorni scorsi, ha diffuso l’allarme sulla presenza di inquinanti ambientali in Olio di sesamo commercializzato anche in Italia. Vi è un serio rischio per la salute dei consumatori in quanto il prodotto in questione contiene livelli troppo alti di benzo(a)pirene e idrocarburi policiclici, che possono causare intossicazione. Nello specifico si tratta di Olio di sesamo da 150 ml, 360 ml e 5 litri del marchio OH AIK GUAN, il cui ritiro è già stato comunicato ufficialmente nel Lussemburgo. Il prodotto in questione è stato ritirato dalla vendita nei negozi Auchan, ma alcuni dei prodotti sono già stati venduti al consumatore finale. Tuttavia, una distribuzione più ampia non può essere esclusa. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti ... meteoweb.eu

Olio ritirato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Olio ritirato