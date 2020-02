Olio di sesamo ritirato dal mercato per rischio chimico, l’avviso del Ministero della salute (Di giovedì 6 febbraio 2020) Come recita l'avviso del Ministero della salute, pubblicato online sul portale web dedicato ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, l'Olio di sesamo tostato è stato ritirato dagli scaffali dei negozi perché a seguito di controlli è emersa la presenza di Pah ( idrocarburi armativi policlinici) oltre i limiti stabiliti per legge. fanpage

