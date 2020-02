Offendono Achille Lauro, Mara Venier sbotta: “Aripigliate amore della zia, dateje il Valium!” (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Achille Lauro è un artista che divide l’opinione pubblica fra fan e detrattori (non a caso nel suo libro è stato fin troppo chiaro nel dichiararsi disgustato dai maschi omofobi) e proprio qualche ora fa – durante la diretta di Rai Radio 2 con Mara Venier – ha ricevuto un’offesa da parte di un uomo. Durante l’intervista, infatti, un uomo ha gridato ‘vergognati’ rivolto ad Achille Lauro facendo sbottare (in romanaccio) Mara Venier: “Rilassate fio mio, ma rilassate. A ripiate, ripiate amore della zia, dateje il valium!” Poco dopo, sul profilo di Trash Italiano, ha spiegato le ragioni del suo gesto: “Delusione, ndr me ne farò una ragione, ma non sopporto l’insulto nei confronti di nessuno”. Fantastica. Non vedo l’ora di vederla sabato sera sul palco del Festival di Sanremo accanto ad ... bitchyf

