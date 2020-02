Non solo nero il tema scuro per WhatsApp: arrivano 5 nuove opzioni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Per chi crede che il tema scuro per WhatsApp garantisca solo sfondi neri, c'è una sonora smentita. In effetti, proprio gli sviluppatori della nota app di messaggistica hanno cacciato dal loro cilindro un aggiornamento beta che introduce 5 nuove nuance che potranno essere selezionate dagli utenti in alternativa al più classico dark mode. Viene dunque garantita la possibilità di personalizzare e non poco il ben noto e conosciuto servizio. Il tema scuro per WhatsApp è giunto sui dispositivi Android nelle ultime settimane, sebbene non in forma definitiva e finale per tutti, almeno nella beta presente sul Play Store. Iscrivendosi appunto al programma di test, sono in molti dunque che stanno già provando proprio il dark mode sul loro smartphone e gli stessi utenti ora hanno a disposizione anche una nuova versione del servizio nella versione 2.20.31, pronta a restituire già un nuovo look ... optimaitalia

_the_jackal : Amadeus è inutile che li nomini tutti. Per noi i maestri d'orchestra si dividono solo in due categorie. Beppe Vessi… - CardRavasi : Non solo musica a #Sanremo2020 , ma parole importanti, urgenti e necessarie, perché «è possibile raccontare l’amore… - lucianonobili : La #Raggi, prima donna sindaco, ha tentato di chiudere la Casa Internazionale delle Donne. Una straordinaria mobili… -